26
o
بيروت
27
o
طرابلس
14
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تجدّد المساعي الحكومية ولا تقدّم.. شرطا باسيل: أسماء البدلاء تُسلّم في بعبدا ولا ثقة
Lebanon 24
17-10-2022
|
22:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجدّدت الاتصالات السياسية في محاولة لانجاز تشكيل الحكومة قبل نهاية العهد، الا ان المعطيات تشير الى ان شروط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بدعم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لا توحي بتقدم جدي.
Advertisement
وفي هذا السياق كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": بحسب متتبعي اتصالات دارت في الأسابيع الثلاثة المنصرمة، وصولاً إلى الأيام الأخيرة، أن عقبتين رئيسيتين أوقفتا المساعي، هما شرطان تمسّك بهما باسيل ورفضهما ميقاتي بحزم: أولهما إصراره على إبدال أربعة وزراء مسيحيين في الحكومة الحالية إلا أنه يسلّم ميقاتي أسماءهم في قصر بعبدا في أوان إصدار مرسوم تأليف الحكومة الجديدة، على غرار ما اعتاد برّي أن يفعله لأكثر من عقدين من الزمن. أما ثانيهما الذي لا يزال نفسه منذ الدقيقة الأولى، فهو رفضه منح حكومة ميقاتي ثقة كتلته النيابية في البرلمان. كلا الشرطين أغضبا رئيس الحكومة المستقيلة الرئيس المكلف فأوصد أبواب الحديث في تأليف الحكومة نهائياً.
وكتبت "نداء الوطن": لفتت الجولات المكوكية التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بين المقرّات حاملاً "الباسبور الحكومي لتسريع التأشيرات الرئاسية والسياسية اللازمة لإصدار مراسيم التأليف قبل نهاية العهد"، على حد تعبير مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية، مؤكدةً أن ابراهيم "نجح في تذليل بعض العقبات التي كانت تعترض ولادة الحكومة العتيدة، والعمل جارٍ على تجاوز ما تبقى من معوقات على طريق التأليف خصوصاً وأنّ الرغبة جدية والحظوظ مرتفعة هذه المرة". أما عن العقبات التي لا تزال تعترض التوافق الرئاسي على التشكيلة الحكومية الجديدة، فأوضحت المصادر أنها تتصل في جوهرها بـ"الحصة المسيحية التي يريد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الاستئثار بتسمية كل وزرائها من دون أن يكون للرئيس المكلف حق إبداء الرأي أو الاعتراض"، لافتةً في المقابل إلى أنّ "حزب الله" دخل بقوة على خط "تدوير الزوايا في مطالب باسيل عبر إقناعه بعدم الإصرار على توزير حزبيين لعدم إحراج ميقاتي واستفزاز الطائفة السنية من ورائه، على اعتبار أنّ الأهم اليوم هو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لإدارة مرحلة الشغور وأن يكون "التيار الوطني" مشاركاً في القرارات التي تتخذها بالنيابة عن رئيس الجمهورية بدل إخلاء الساحة لملء الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف أعمال".
ونقلت "البناء" عن أوساط مواكبة للمشاورات أن الوضع الحكومي لا زال على حاله ولكن الاتصالات ناشطة على خط الحكومة لتذليل بعض العقد للوصول الى حكومة ولو معدلة حتى نهاية الأسبوع، لكن الأوساط استبعدت تأليف حكومة في ما تبقى من فترة ولاية الرئيس عون، إلا إذا حصلت تنازلات متبادلة بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي.
وقالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن هناك اتصالات تتم في الملف الحكومي تعد بمثابة الخرطوشة الأخيرة، وأشارت إلى أنه لا يمكن الحديث عن تفاؤل بأعتبار أن المساعي لم تصل إلى خواتيمها.
ورأت هذه المصادر أن التحرك يتم سريعا، ولكن مع توجس من تفاصيل قديمة جديدة تعيق المساعي المتجددة.
ولفتت اوساط مطلعة ل" الديار" الى ان هذا التحرك لا يواكب من اي جهة خارجية وهو امر مستغرب، وكان لافتا ان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لم تركّز على مسألة ضرورة تشكيل حكومة كاملة الأوصاف خلال زيارتها لبيروت قبل ايام، وهي تعتبر ان الاولوية هي لاختيار رئيس جمهورية جديد ضمن المهلة الدستورية، وربطت تشكيل الحكومة الجديدة بانتخاب الرئيس.!
وكتب فادي عيد في "الديار": نظراً لدقة الوضع الداخلي وحالة الإنقسام السياسي والشعبوية الطائفية، فإن هذه الحكومة بات لا مفرّ منها وإن شُكّلت قبيل ساعات من مغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون قصر بعبدا، وهذا ما تكشفه المصادر المتابعة لما يجري في هذا السياق، وإن كانت بعض الدلائل أيضاً تؤكد أنه، وفي حال دخلت الأمور إلى الفوضى السياسية والإجتماعية والإقتصادية، عندها ستبقى الحكومة الحالية كما هي، إلى أن يصل المجتمع الدولي إلى حلول ويمسك بمفاصل البلد من خلال تسوية خاطفة تنقذه من الظروف الحالية التي يمرّ بها، والتي باتت تنذر بالتصعيد غير المسبوق أمام نهاية العهد والخطابات المتنقلة، مروراً بكل ما يجري من تصفية حسابات واعتداءات، وعودة إلى حقبة أواخر الثمانينات، في إطار ما جرى حينذاك من حرب إلغاء، بمعنى أن الإشكالات كما جرى في ميرنا الشالوحي أول من أمس، من شأنها أن تعيد خلط الأوراق ويحصل ما لا يحمد عقباه.
لذلك، فإن الأسبوع الحالي سيكون مفصلياً على صعيد الحكومة، حيث تجري الإتصالات بعيداً عن الأضواء وعلى أعلى المستويات، لأن البعض يعتقد أيضاً أن تشكيل الحكومة من شأنه تنفيس الإحتقان وفتح الطريق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كي يتمّ سحب الذرائع من المعطّلين والمعرقلين، الذين أكدوا أنه طالما ليس هناك من حكومة في ما تبقّى من عهد الرئيس عون، فالمعادلة تقضي بتعطيل الإنتخابات الرئاسية، علماً أن الشغور الرئاسي وفي مثل هذه الأوضاع له محاذيره.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة مُفاجئة تجري في سوق الدولار.. استعدّوا لأمرٍ مُهم خلال أيّام!
Lebanon 24
خطوة مُفاجئة تجري في سوق الدولار.. استعدّوا لأمرٍ مُهم خلال أيّام!
14:00 | 2022-10-17
17/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرّواتب الجديدة ستُقرّ.. إليكم موعد الحصول عليها
Lebanon 24
الرّواتب الجديدة ستُقرّ.. إليكم موعد الحصول عليها
16:00 | 2022-10-17
17/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار سينخفض 10 آلاف ليرة بـ 24 ساعة.. "في حالة واحدة"
Lebanon 24
الدولار سينخفض 10 آلاف ليرة بـ 24 ساعة.. "في حالة واحدة"
03:15 | 2022-10-18
18/10/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. هكذا أصبح سعر "دولار صيرفة"
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. هكذا أصبح سعر "دولار صيرفة"
11:57 | 2022-10-17
17/10/2022 11:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عندما هدّد سلامة المصرفيين: "بدكن تسكّروا"!
Lebanon 24
عندما هدّد سلامة المصرفيين: "بدكن تسكّروا"!
22:47 | 2022-10-17
17/10/2022 10:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:59 | 2022-10-18
ميقاتي: صامدون في خياراتنا و لم نَحِدْ عن أهدافِنا منذ تولَّيْنا مهماتِنا في هذه المرحلة الدقيقة
06:00 | 2022-10-18
"فوضى" مبادرات في "بازار" الرئاسة.. "حبر على ورق" لا أكثر!
08:34 | 2022-10-18
ميقاتي اتصل برئيس الحكومة العراقية المكلف وهنأه بتولي منصبه... واستقبل سفير البرازيل
08:25 | 2022-10-18
في ظلّ إنتشار "الكوليرا"... ديدان تظهر في المياه وصورة تُظهر الخطر على المواطنين!
08:22 | 2022-10-18
عن إمكانية تشكيل حكومة... هذا ما قاله باسيل
08:18 | 2022-10-18
"مناقشات سرية" داخل اجتماع "القضاء الأعلى".. هل من قرار؟
فيديو
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
18/10/2022 15:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
18/10/2022 15:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
18/10/2022 15:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact