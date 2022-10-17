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لبنان
باسيل يتودّد لبرّي... "صفحة جديدة من الغزل الرئاسي"!
Lebanon 24
17-10-2022
|
22:11
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كان الحدث الأبرز سياسياً هو زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رأس وفد من التكتل لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما وصفته مصادر نيابية بأول كسر جليد حقيقيّ يفتح الباب لإحداث اختراق ممكن قبل نهاية المهلة الدستورية المتاحة أمام مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون بعد أسبوعين، وفق ما كتبت "البناء".
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اضافت: وتقول المصادر إن تفاهم بري وباسيل إذا تحقق، يفتح الطريق لبحث جدي بين بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبين بري ونواب كتلة الاعتدال العشرة، بحيث يتوافر المجال لتوفير نصاب الـ 86 نائباً المطلوب لانعقاد جلسة انتخاب يفوز فيها مرشح متفق عليه بـ 65 صوتاً على الأقل، وهو ما كان لافتاً تذكير النائب باسيل به كمقدّمة لشرح الحاجة الملحة لتفاهمات لا تتناسب مع الخطاب التعبويّ الصداميّ الذي شكل سمة المرحلة السابقة في علاقة التيار الوطني الحر مع حركة أمل، بما يعزز فرضية الواقعية السياسية التي يتقنها باسيل، ويجد صعوبة في إسقاطها على الحسابات الرئاسية، حيث تفاهمه مع الرئيس بري مفتاح التقدم خطوة جدية، لرئيس صنع في لبنان، قبل أن تدخل الأيادي الخارجية على مطبخ صناعة الرئيس الجديد.
وكتبت "نداء الوطن": برز أمس حرص باسيل على أن يرأس وفد كتلته النيابية في زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتسليمه ورقة "الأولويات الرئاسية"، فجاءت لافتة للانتباه عبارات التودّد والاحترام التي أغدق بها باسيل على بري إثر اللقاء مؤكداً الاتفاق معه "على المرحلة المقبلة وعناوين العهد المقبل وأولوياته". وإذ شدد باسيل رداً على أسئلة الصحافيين على أنّ فتح صفحة جديدة مع بري هو "أمر طبيعي" ربطاً بالحاجة لتأمين التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، علّقت أوساط معارضة على كلامه من عين التينة، متسائلةً: "كيف يمكن لبرّي أن يتحوّل بين ليلة وضحاها من "بلطجي المجلس" و"راعي الفساد" كما كان يصفه باسيل، إلى ركيزة وطنية أساسية وجد لديها باسيل نفسه كل التفهم والإيجابية حسبما صرّح (بالأمس) إثر لقاء رئيس المجلس؟"، واستطردت: "نعم هي صفحة جديدة من الغزل الرئاسي والدجل السياسي المستشري في البلد، حيث يصبح الحرام حلالاً والحلال حراماً بحسب ما تميل كفة المصالح في ميزان السلطة".
وكتبت جويل بو يونس في "الديار": كشفت مصادر مطلعة على جو الاجتماع، ان بري الذي تسلم ورقة التيار قال ما مفاده عند قراءته: "بس هيدي بدا مؤتمر تأسيسي"، فرد الطرف الآخر: "دولتك تتحدث عن الورقة الثانية، فنحن ما نطلبه هو ان يكون كل ذلك ضمن اتفاق الطائف الذي نص اساسا على مرتكزات لم تنفذ لحينه، كالمركزية الادارية ومجلس الشيوخ والدولة المدنية، ونحن ندعو لنقاش وتواصل وفتح قنوات حوار"، فرد بري سريعا، ودائما بحسب المصادر، "انه في العشرة الايام الاخيرة من عمر العهد سأدعو بشكل متواصل لجلسات انتخابية، البلد لا يحتمل الفراغ، "واطمّنوا ما رح اقعد عاقل"، فبعد 31 تشرين سأدعو كل 3 ايام الى جلسة لانتخاب الرئيس".
وكشف بري انه يفكر في عقد طاولة حوار للاتفاق على رئيس، لكن هذا الامر يتطلب اجماعا، وتابع :" صحيح ان عدم الحوار يعتبر مشكلة كبيرة، لكن فشل الدعوة والاجتماع سيكون سلبيا اكثر من عدم انتخاب الرئيس بذاته"، بحسب تعبير رئيس مجلس النواب كما نقلت عنه مصادر مشاركة.
وجدد بري التأكيد انه سيشغّل محركاته توصلا لتفاهم ينتج رئيسا او اقله يؤمن نصاب 86 نائبا، وفي هذا السياق اكدت مصادر المجتمعين انه حتى "لطشات بري السياسية حرص رئيس البرلمان على تمريرها بروح النكتة".
وتقول المعلومات ان باسيل عاتب بري على تحديد موعد الجلسة السابقة بذكرى 13 تشرين، فرد رئيس البرلمان بانه لم يكن يقصد ذلك.
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