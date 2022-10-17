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لبنان

عون : التسوية تفرض عدم اختيار شخصية إستفزازية

Lebanon 24
17-10-2022 | 23:10
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في إطار استكمال جولتهم على الكتل النيابية لعرض ورقتهم الرئاسية، حطّ وفد "لبنان القويّ" في حارة حريك والتقى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.
وأشار النائب آلان عون لـ"نداء الوطن"، إلى أننا "لمسنا واقعية في تعاطي "حزب الله" مع الملف الرئاسي، مردّه إلى توزّع خريطة الكتل النيابية وتحالفاتها، وموازين القوى السياسية الجديدة داخل المجلس النيابي"، مشدّداً على أنه لا "يمكن إنجاز الإستحقاق الدستوري من دون التواصل والحوار بين الكتل النيابية، لأنّ لا أحد منها يملك الأكثرية الكافية لفرض شروطه".وعن كيفية ترجمة "واقعية الحزب" وانعكاسها على هويّة الرئيس المقبل، يعتقد عون أن "التسوية تفرض عدم وجود شخصية استفزازية أو تشكّل تحدّياً للآخرين"، مؤكّداً أن اللقاءات التي أجراها التكتلّ لم تتطرّق إلى أسماء المرشّحين.وعن حضور الجلسة الرئاسية المقبلة، قال عون إن "التكتلّ سيصوّت بورقة بيضاء، بانتظار انضاج التسوية".وردّاً على سؤال بشأن حضور رئيس "التيار الوطنيّ الحرّ" جبران باسيل في لقاء عين التينة، فيما غاب عن لقاءي كليمنصو وحارة حريك، أجاب عون: "الموضوع مرتبط باحترام الرئاسات الثلاث، وبالتالي مكانة الرئيس نبيه برّي كرئيس للمجلس، وليس لها أي دلالات أخرى"
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