Advertisement

لبنان

حادث سير أنهى حياته... اليكم ما حصل صباح اليوم (صورة)

Lebanon 24
18-10-2022 | 01:27
A-
A+
Doc-P-1001439-638016806284763281.jpg
Doc-P-1001439-638016806284763281.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوقع حادث سير مروّع صباح اليوم على طريق عام جونية، ما أدى الى وفاة  الشاب أنس دياب.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: قتيل وجريح في حادث سير على طريق درعون - حاريصا
lebanon 24
18/10/2022 15:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
4 جرحى في حادثي سير على أوتوستراد طبرجا وجونية
lebanon 24
18/10/2022 15:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى بحادث سير على طريق عام بشمزين - أميون
lebanon 24
18/10/2022 15:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروع... وبهذه الطريقة تمكّن الدفاع المدني من إخراج جريحين من داخل سيارة! (فيديو)
lebanon 24
18/10/2022 15:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

جونية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:59 | 2022-10-18
06:00 | 2022-10-18
08:34 | 2022-10-18
08:25 | 2022-10-18
08:22 | 2022-10-18
08:18 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website