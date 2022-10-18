الدولار سينخفض 10 آلاف ليرة بـ 24 ساعة.. "في حالة واحدة"

يكثر الحديث مؤخرا عن تواجع سعر صرف الدولار في الفترة المقبلة وانه قد يسجل انخفاضا بـ 10 آلاف ليرة، فما حقيقة هذا الأمر؟

خبير اقتصادي اعتبر في حديث لـ "لبنان 24" ان "سعر الدولار في لبنان تفرضه عوامل عدة اقتصادية ومالية وسياسية واجتماعية وحتى دولية".وقال: "راهن البعض على تسوية ما ستحصل قريبا وتم الحديث عن قرب تشكيل حكومة جديدة والاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وترافق ذلك مع اتفاق الترسيم البحري، ولكن التسوية لم تمر ولو تحققت لكان سعر الدولار انخفض".

ولفت إلى ان "السعر الحقيقي للدولار هو بحدود الـ 25 ألف ليرة"، وتابع: "موضوعا تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس لم يتحققا كما ان تعميم مصرف لبنان الأخير حول إعادة تقديم طلبات الاستيراد وخاصة المحروقات من خلاله ليوافق عليها بهدف ضبط التهريب، عرقل الأمور وأخّرها، وبالتالي فان الدولار لن ينخفض 10 آلاف ليرة كما يُشاع الا إذا توافرت معطيات تساعد على ذلك".

وأضاف: "في حال تشكيل الحكومة وسار اتفاق الترسيم البحري بشكل صحيح إضافة إلى وجود معطيات مالية تتعلق ببدء الشركات، بعد توقيع اتفاق الترسيم، بالاستثمار وجلب أموال إلى لبنان، في هذه اللحظة قد ينخفض الدولار 10 آلاف ليرة بـ 24 ساعة فقط".