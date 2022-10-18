Advertisement

لبنان

متأثرة بجراحها.. هكذا فارقت الحياة في احد مستشفيات طرابلس

Lebanon 24
18-10-2022 | 01:40
A-
A+
Doc-P-1001445-638016796072791085.jpg
Doc-P-1001445-638016796072791085.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة السيدة "ن.ه" وهي في العقد السادس من العمر، جراء سقوطها من على شرفة منزلها من الطابق السابع في مدينة الميناء.
 
ووفقا للمعلومات، تم نقل السيدة  "ن.ه" فور سقوطها، الى احد مستشفيات طرابلس حيث فارقت الحياة متأثرة بجراحها.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
مريضة بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى النيني في طرابلس
lebanon 24
18/10/2022 15:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوبين خطيرين في محيط مستشفى في طرابلس... إليكم تفاصيل العمليّة النوعيّة لقوى الأمن
lebanon 24
18/10/2022 15:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "الصحة" زار طرابلس متضامناً مع المستشفى الإسلامي
lebanon 24
18/10/2022 15:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعتداء على طبيب داخل مستشفى في طرابلس
lebanon 24
18/10/2022 15:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

مستشفى

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:59 | 2022-10-18
06:00 | 2022-10-18
08:34 | 2022-10-18
08:25 | 2022-10-18
08:22 | 2022-10-18
08:18 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website