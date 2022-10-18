متأثرة بجراحها.. هكذا فارقت الحياة في احد مستشفيات طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة السيدة "ن.ه" وهي في العقد السادس من العمر، جراء سقوطها من على شرفة منزلها من الطابق السابع في مدينة الميناء.

ووفقا للمعلومات، تم نقل السيدة "ن.ه" فور سقوطها، الى احد مستشفيات طرابلس حيث فارقت الحياة متأثرة بجراحها.