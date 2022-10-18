Advertisement

لبنان

"حطب التدفئة" يرفع منسوب المخالفات والوزارات تتحرك

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-10-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1001446-638016797907497619.JPG
Doc-P-1001446-638016797907497619.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يشهد سعر طن الحطب للتدفئة ارتفاعا كبيرا، يوماً بعد يوم، لتزايد الطلب عليه مع إقتراب فصل الشتاء، ووصل سعره الى حوالي 8 ملايين ليرة. وقد وردت تقارير الى وزارة البيئة تفيد أن عمليات قطع عشوائية للأشجار الحرجية وخاصةً السنديان منها والعفص تجري في عدد من المناطق، تحت غطاء "رخص تشحيل" من دون مراقبة من حراس الأحراج ما أثار حفيظة وزير البيئة ناصر ياسين.

وفي المعلومات ان ياسين وضع آلية جديدة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، صاحبة الصلاحية في اعطاء التراخيص، تنص على شروط قاسية من ضمنها احضار صور فوتوغرافية قبل التشحيل وبعده، وعلى حضور فرق للكشف بعد التشحيل، ومقاضاة  المخالفين جزائياً.

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:59 | 2022-10-18
06:00 | 2022-10-18
08:45 | 2022-10-18
08:34 | 2022-10-18
08:25 | 2022-10-18
08:22 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website