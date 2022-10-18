"حطب التدفئة" يرفع منسوب المخالفات والوزارات تتحرك

يشهد سعر طن الحطب للتدفئة ارتفاعا كبيرا، يوماً بعد يوم، لتزايد الطلب عليه مع إقتراب فصل الشتاء، ووصل سعره الى حوالي 8 ملايين ليرة. وقد وردت تقارير الى وزارة البيئة تفيد أن عمليات قطع عشوائية للأشجار الحرجية وخاصةً السنديان منها والعفص تجري في عدد من المناطق، تحت غطاء "رخص تشحيل" من دون مراقبة من حراس الأحراج ما أثار حفيظة وزير البيئة ناصر ياسين.

وفي المعلومات ان ياسين وضع آلية جديدة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، صاحبة الصلاحية في اعطاء التراخيص، تنص على شروط قاسية من ضمنها احضار صور فوتوغرافية قبل التشحيل وبعده، وعلى حضور فرق للكشف بعد التشحيل، ومقاضاة المخالفين جزائياً.