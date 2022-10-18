"عمل مجنون".. باسيل يحذر من فوضى دستورية

اكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "لبنان حصل بوضوح على ضمانات من الولايات المتحدة وكذلك من فرنسا وتوتال، أنه بمجرد الانتهاء من الترسيم ستبدأ توتال بصفتها مشغل البلوكات أنشطتها البترولية قبالة سواحل لبنان."
وفي حديث له لوكالة "أسوشييتد برس"، قال باسيل إنه "عصر الغاز ولا ينبغي أن يكون لبنان خارجه"، مشيراً الى أن "الطلب على الغاز حول العالم الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أواخر شباط، ساعد في إبرام صفقة الترسيم".
واضاف: "على الرغم من أن هذا الاتفاق ليس عملية تطبيع مع إسرائيل، إلا أنه يساعدنا، على استعادة المزيد من الاستقرار في المنطقة حيث نحتاج إلى جذب المستثمرين"، لافتا الى أن "المعادلة التي أقيمت بقوة حزب الله هي التي ساعدت".
وحول الملف الحكومي، قال باسيل:"سيكون عملاً مجنونًا إذا لم يشكل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون".
وعن احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة عون للسلطة، اضاف: "لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة"، مؤكداً أن "عدم تشكيل الحكومة سيؤدي إلى "فوضى دستورية".
واضاف: "لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد. هذه حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية".