في طرابلس... كلاب شاردة تهاجم أحد الاطفال

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض أحد الاطفال لهجوم من قبل مجموعة من الكلاب الشاردة في منطقة القبة في طرابلس، ما ادى الى سقوطه أرضا والى جرح يده.

وفي هذا الاطار، طالب اهالي المنطقة بلدية القبة، التحرك بشكل سريع لايجاد حلّ لقضية الكلاب الشاردة.