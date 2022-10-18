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لبنان

ارتفاع في درجات الحرارة… اليكم طقس الايام المقبلة!

Lebanon 24
18-10-2022 | 03:42
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوّي المتمركز فوق قبرص، ما يؤدي الى طقس متقلّب مع بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحياناً حتى ليل الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً ويعود الى التقلب مجدداً اعتباراً من ليل الخميس.
معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحياناً شمال البلاد وجنوبه اعتباراً من بعد الظهر، على ان يستقر الطقس تدريجياً خلال الليل.
 
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.
الخميس: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحياناً ، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم مع أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد خلال الليل، ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً فجر الجمعة مع احتمال حدوث برق ورعد.
الجمعة: غائم إجمالا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار محلية شمال البلاد تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد .
 
- الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 21 درجة، في الداخل من 11 الى 29 درجة.

- الرياح السطحية:  جنوبية غربية نهاراً، جنوبية شرقية ليل18، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 % .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,44

- ساعة غروب الشمس: 18,02 
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