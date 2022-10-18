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لبنان

شرف الدين: خطة عودة النازحين ستستأنف قريباً

Lebanon 24
18-10-2022 | 03:10
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أشار وزير المهجّرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، إلى أن "الدولة اللبنانية لم تتبنَّ الخطة التي اقترحتها الوزارة في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ولو تبنّت هذا الطرح لكان تقدّم عشرة آلاف نازح بطلب العودة".
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وكشف في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" أن "خطة العودة الطوعية ستستأنف قريبًا، والقافلة الأولى ستنطلق في أواخر الأسبوع الحالي وتضمّ 483 عائلة و235 سيّارة إلى جانب عدد من الباصات"، مرجّحًا "المزيد من قوافل العائدين من النازحين في الأيام المقبلة، في ضوء التواصل الذي أجراه مع السلطات في سوريا لاستعادهم".
 

وعن التباين بين لبنان والمنظمات الدولية حول العودة الطّوعية، قال:"لبنان غير معني ببروتوكول 1967 وله حق التعاطي مع الدولة السورية من دون تدخّل طرف آخر".
 

وعن الملفّ الحكومي وطرح إسم الوزير شرف الدين في إطار التعديلات المقترحة، اعترض شرف الدين على "طرح تعديل التشكيلة الحكومية بتبديل وزيرين"، معتبرًا أن "هذا خطأً فادحًا وإهانة"، مذكّرًا أنه "سبق وأعلن انسحابه من الحكومة الحالية منذ شهر"، رافضًا "تكليف الرئيس نجيب ميقاتي للحكومة الجديدة".
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