مجلس النواب انتخب أمينيّ السرّ وثلاثة مفوضين... وهذه مجريات الجلسة

اختتم رئيس مجلس النواب جلسة انتخاب اللجان النيابية وحدد الساعة الخامسة من مساء اليوم موعدا للجلسة التشريعية.

وبقيت تركيبة اللجان على ما هي عليه بإستثناء تبديل بعض الاسماء في عضوية بعض اللجان بعد ان جرت انتخابات في لجنتي المال والإدارة والعدل حيث فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة المال، فيما حاز النائب مارك ضو فقط على 22 صوتاً.

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وفي إنتخابات لجنة الإدارة والعدل نالت النائبة حليمة قعقور فقط 18 صوتاً، وعليه بقيت تركيبة لجنة الادارة والعدل كما كانت عليه.

لجنة الإدارة والعدل



وقبل البدء بعملية الإقتراع لإنتخابات عضوية لجنة الادارة والعدل، وبعد ترشّح النائب حليمة قعقور ومطالبة النواب التغييريين عبر النائب ملحم خلف بالذهاب نحو التوافق، قال بري: "كما هو معلوم ان دولة نائب رئيس المجلس النواب الياس أبو صعب كان ومنذ عدة ايام يعمل من أجل الوصول الى توافق يقضي بتمثيل كافة الكتل الغير ممثلة في اللجان وخاصة من النواب التغييريين ولكن مساء أمس بفشل هذه المساعي وأن الامر مش ماشي!! والدليل ما حدث من ترشيحات".



وأضاف بري: "حتى ان المسعى كان يقضي بأن يحل احد النواب التغييرين مكان نائب اخر حتى لو كان من كتلتي وحتى ولو كان كافة نواب المستبدلين من كتلتي انا اتعهد بذلك".



وتابع: "والان النائب الاستاذ ميشال معوض تكلم معي ومعكم في نفس المسعى انا لا زلت مستعدا لذلك وعلى سبيل المثال ان نستبدل احد اعضاء كتلتي في لجنة الادارة والعدل بزميل آخر من نواب التغيير كالنقيب ملحم خلف، هذا الكلام قلته وتعهدت به على أساس ان يحصل التفاهم كسلة متكاملة لكنكم كسرتم الإتفاق وذهبتم الى الانتخابات".



ورداً على سؤال من احد النواب فيما اذا كان هناك من مونة عليه (اي على الرئيس بري ) في هذا المجال ؟ اجاب رئيس المجلس: "ما حدا بمون عليي الا الله".





ورداً على مداخلة رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل الذي طلب فيها أن تكون كافة الكتل ممثلة داخل اللجان توافقيا، قال برّي: "عرضنا عليكم التوافق ولم تقلبوا وأصريتم على الانتخابات وكانت النتيجة، ولسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض، وقولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس". هيئة مكتب المجلس

وبدأت الجلسة العامة قبل ظهر اليوم، بانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب، حيث فاز النائب هادي ابو الحسن بمنصب أمين سر هيئة مكتب المجلس النيابي بـ85 صوتا، فيما نال النائب مارك ضو 30 صوتا، بعدما كان ترشح النواب: ابو الحسن والان عون ومارك ضو لانتخاب أميني سر. وفي المرحلة الاولى من الاقتراع، صوّت النواب للمرشحين ابو الحسن وضو، فيما فاز النائب عون بالمنصب بالتزكية.



كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب المجلس.



ثم بدأت عملية الاقتراع لانتخاب مفوض ثالث لهيئة مكتب المجلس النواب وانحصرت المنافسة بين النائبين هاغوب بقرادونيان وبولا يعقوبيان، ففاز بقرادونيان بـ85 صوتا، فيما نالت يعقوبيان 23 صوتا. وسجلت 7 اوراق بيضاء.



وعلّقت النائبة بولا يعقوبيان أثناء إنتخابات مكتب مجلس النواب بالقول "نحن أمام لعبة من يخسر فيها هو الرابح، تماماً كالليخة"، وذلك بحسب ما أفادت "الجديد".

والجدير بالذكر أنّ جلسة مجلس النواب انطلقت قبل ظهر اليوم، بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالاضافة الى عدد من الوزراء.

ووفقا لما أعلنته رئاسة مجلس النواب تلي جلسة انتخاب اللجان، جلسة تشريعية يتضمن جدول أعمالها دراسة مشاريع القوانين التالية: