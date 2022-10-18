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لبنان

بوشكيان من باريس: الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي مهمّة

Lebanon 24
18-10-2022 | 03:32
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لبّى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان الدعوة للمشاركة في اجتماع في مقر غرفة التجارة والصناعة في باريس، مع رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، في جلسة استماع ومناقشة وتبادل الآراء حول تفعيل التعاون الصناعي والتبادلي بين لبنان وفرنسا واستفادة الصناعيين اللبنانيين من الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات الصناعية الفرنسية.

 

وشارك في اللقاء سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر.

 
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وركز بوشكيان على أهمية الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي وفرنسا "خصوصاً التي تفتح أبواب القارة أمام لبنان وصناعييه ومصدّريه". 

 

وتمّ البحث في مختلف مجالات التعاون لبناء علاقات تنموية وتبادلية وتكاملية يستفيد القطاع الصناعي الخاص اللبناني منها، وخصوصا في المجالات الواعدة (المعلوماتية، الصناعات التكنولوجية والدوائية والغذائية والكهربائية).

 

وشدد بوشكيان على اهمية دور "لبنان الحضاري والثقافي وملتقى للأديان"، كما على "موقعه الاستراتيجي بين الشرق والغرب، وصلة وصل تؤمن التبادل وتفتح الأسواق العربية والاوروبية على بعضها".

 

كما شكر الوزير رئيس الغرفة على مساهماتها في لبنان، لاسيما من خلال دعمها لمعهد الESA، وتمّ التوافق على تفعيل إضافي للتعاون الأكاديمي.

 

وجه بوشكيان دعوة لأعضاء الغرفة الصناعيين والمستثمرين لزيارة المصانع اللبنانية والاطلاع على الفرص الاستثمارية.

المصدر: الوكالة الوطنية
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