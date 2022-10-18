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لبنان

10 سنوات على اغتيال اللواء الحسن.. الحقيقة حق مقدس ودين في عنق الوطن

Lebanon 24
18-10-2022 | 04:18
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صدر بيان عن مؤسسة الشهيد اللواء وسام الحسن في الذكرى الـ 10 لاغتياله جاء فيه:

تتزامن الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد اللواء وسام الحسن والمؤهل اول احمد صهيوني مع مناسبة اليمة اخرى هي وفاة المقدم ربيع فقيه رحمه الله، وجه مشرق من وجوه شعبة المعلومات والحائز من المؤسسة على جائزة افضل انجاز عسكري للعام ٢٠١٧.

 

وتابع البيان: "عشر سنوات انقضت على غياب اللواء وسام الحسن وبغيابه ركن اساسي في الحياة السياسية في وطننا الحبيب قد تهاوى، وتلاشت منذ ذلك الحين مقومات الدولة شيئا فشيئا حتى اصبحنا على مشارف الانهيار الكبير.

لقد كان اللواء الشهيد صمام الامن والامان يدفع بالمخاطر عن الجميع دون تمييز او تفرقة ويذود عن الوطن بوجه كل خطر بشجاعة وجرأة تكلم عنها القاصي والداني".

 

وختم البيان: "عشر سنوات مرت ونحن ننتظر الحقيقة وهي حق مقدس لكل مواطن، انه دين في عنق الوطن الذي حماه ودافع عنه اللواء ورفاقه حتى الشهادة."

 

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