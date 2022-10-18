حميه: التكامل بين الجميع ضمانة للدولة ولأبنائها معاً

أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه، الى ان "القوانين كتبت لترسم خارطة طريق النهوض بالوطن"، لافتاً الى انها "المرجع والناظم لحل المشاكل التي تعترض هذا المسار".

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وقال في بيان: "نحن كإدارات معنية وبصلاحياتنا علينا أن نكون متحفزين للبحث عن كيفية استدراك المشاكل، وأن لا نتذرع بالأوضاع المالية الصعبة"، معتبراً ان "التكامل بين الجميع هو ضمانة للدولة ولأبنائها معاً".