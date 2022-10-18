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لبنان

الابيض بحث افتراضياً سبل دعم منظمة الصحة للبنان

Lebanon 24
18-10-2022 | 04:41
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 شارك وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض إفتراضياً، في اجتماع على هامش اعمال الدورة التاسعة والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتي انتُخبَ نائباً لرئيس دورتها.
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وكان يفترض ان يشارك فيها حضورياً في القاهرة، إلا ان ظهور الكوليرا في لبنان والعمل على الاستجابة لها حال دون ذلك.
 
 
وعرض الابيض في الاجتماع الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارت والجهات المعنية كافة لمكافحة الكوليرا، من جهة تجهيز المستشفيات وتأمين مياه نظيفة وآمنة ومعالجة مياه الصرف الصحي، كما تم بحث سبل دعم منظمة الصحة للبنان من خلال تدريب العاملين الصحيين وتأمين الادوية اللازمة واللقاحات اذا دعت الحاجة. 
 
كذك عرض الابيض المشاريع التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنها الاستراتيجية الصحية الوطنية والتي ترتكز على تعزيز الرعاية الصحية الاولية، والبرنامج الرقمي Meditrack  لتوزيع الادوية، ومنع تخزينها وتهريبها، ومشروع الشبكة الوطنية للمختبرات المرجعية، ومشروع اعتماد المستشفيات وبرنامج اليقظة الدوائية.
 

والجدير بالذكر ان الوفد اللبناني الذي شارك في اعمال المؤتمر في القاهرة، ضم مستشارة وزير الصحة الدكتورة نادين هلال، ومديرة قسم الإحصاء في وزارة الصحة هيلدا حرب، وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبوبكر.


بدورها، سلطت الدكتورة هلال الضوء في كلمة لها، على التحديات التي يمر بها القطاع الصحي في لبنان جراء تداخل الاضطرابات السياسية في المنطقة وأزمة النازحين والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، اضافة الى وباء كورونا والكوليرا مؤخراً.
 
 
 كما شاركت السيدة حرب في مداخلات عدة لعرض واقع لبنان في مواضيع تتعلق بالصحة العامة.
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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