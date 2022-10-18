جنبلاط استقبل سفير الدنمارك

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أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى المهندس ثائر منصور الأطرش معزياً بوفاة السيدة الراحلة منتهى سلطان الأطرش، وجاء في رسالة التعزية: "باسم آل جنبلاط وباسم انسبائي من آل الأطرش أتقدم منكم ومن أهل الجبل بأحر التعازي بالسيدة الفاضلة منتهى الأطرش، رحمها الله".وقد شكر ثائر الأطرش لجنبلاط تعزيته، بالقول: "باسمي وباسم الأسرة نشكر لكم مشاعركم الصادقة. شكرنا العميق لآل جنبلاط الكرام ولا أرانا الله عليكم مكروهاً".في مجال آخر، استقبل جنبلاط في كليمنصو، مساء الاثنين، سفير الدنمارك في لبنان كريستوفر فيفيكي، بحضور مفوض الخارجية في "التقدمي" زاهر رعد، وجرى عرض للتطورات الراهنة.كما استقبل جنبلاط سفيرة فنلندا الجديدة في لبنان آن مسكانن، بحضور رعد، حيث تم البحث في المستجدات السياسية.