برّي لسامي الجميّل: قولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس؟

قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي رداً على مداخلة رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل الذي طلب فيها ان تكون كافة الكتل ممثلة داخل اللجان توافقيا: "عرضنا عليكم التوافق ولم تقلبوا وأصريتم على الانتخابات وكانت النتيجة، ولسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض، وقولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس؟".

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