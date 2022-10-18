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لبنان

برّي لسامي الجميّل: قولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس؟

Lebanon 24
18-10-2022 | 05:36
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قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي رداً على مداخلة رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل الذي طلب فيها ان تكون كافة الكتل ممثلة داخل اللجان توافقيا: "عرضنا عليكم التوافق ولم تقلبوا وأصريتم على الانتخابات وكانت النتيجة، ولسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض، وقولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس؟".
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