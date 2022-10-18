هبة إيطالية للجيش.. هذا ما تضمنته

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 17 /10 /2022 وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة محملة بكمية من المواد الغذائية المقدمة هبة من الجمهورية الإيطالية إلى الجيش اللبناني، وقد تسلمها الجيش بحضور ممثل عن قائد الجيش العماد جوزاف عون، والملحق العسكري الإيطالي العقيد Marco ZONA وعدد من الضباط".