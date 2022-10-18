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لبنان

الرئيس ميقاتي عن تشكيل الحكومة: "ما عنا شي نحكي العمل بصمت أفضل"

Lebanon 24
18-10-2022 | 06:03
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قال الرئيس نجيب ميقاتي عن تشكيل الحكومة لـ"الجديد"، "ما عنا شي نحكي العمل بصمت أفضل". 
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