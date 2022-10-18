Advertisement

لبنان

حزمة تعديلات جديدة للتعرفات الطبيّة داخل المستشفيات

Lebanon 24
18-10-2022 | 06:04
A-
A+
Doc-P-1001518-638016952834051605.jpg
Doc-P-1001518-638016952834051605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 افادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان ان المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي أصدر مذكرة إعلامية قضى بموجبها تعديل تعرفات المعاينات وبعض الأعمال الطبية داخل المستشفيات لتصبح كالآتي: 
Advertisement

 
وعليه، دعا الدكتور كركي القيمين على المستشفيات الى مد يد العون وإبداء التجاوب المطلوب إزاء الالتزام الذي يبديه الصندوق وإدارته في دعم القطاع الصحي بشكل عام والاستشفائي بشكل خاص.
 
كما حذر كركي المستشفيات المتعاقدة مع الضمان من تقاضي أية فروقات مالية إضافية غير مبررة وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة تصل حد وقف السلفات المالية أو حتى فسخ العقود معها".
 
ومن جهة أخرى، أمل المدير العام من الدولة اللبنانية الإسراع في دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامة سيما موازنة العام 2022 وذلك تمكينا له من الاستمرار في تأدية خدماته الصحية والاجتماعية للمضمونين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:59 | 2022-10-18
06:00 | 2022-10-18
08:45 | 2022-10-18
08:34 | 2022-10-18
08:25 | 2022-10-18
08:22 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website