حزمة تعديلات جديدة للتعرفات الطبيّة داخل المستشفيات

افادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان ان المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي أصدر مذكرة إعلامية قضى بموجبها تعديل تعرفات المعاينات وبعض الأعمال الطبية داخل المستشفيات لتصبح كالآتي:

وعليه، دعا الدكتور كركي القيمين على المستشفيات الى مد يد العون وإبداء التجاوب المطلوب إزاء الالتزام الذي يبديه الصندوق وإدارته في دعم القطاع الصحي بشكل عام والاستشفائي بشكل خاص.كما حذر كركي المستشفيات المتعاقدة مع الضمان من تقاضي أية فروقات مالية إضافية غير مبررة وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة تصل حد وقف السلفات المالية أو حتى فسخ العقود معها".ومن جهة أخرى، أمل المدير العام من الدولة اللبنانية الإسراع في دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامة سيما موازنة العام 2022 وذلك تمكينا له من الاستمرار في تأدية خدماته الصحية والاجتماعية للمضمونين".