علّقت النائبة بولا يعقوبيان أثناء إنتخابات مكتب مجلس النواب بالقول "نحن أمام لعبة من يخسر فيها هو الرابح، تماماً كالليخة"، وذلك بحسب ما أفادت "الجديد".

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