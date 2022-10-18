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لبنان

نائبة تُشبّه إنتخابات مكتب المجلس بـ"الليخة"... إليكم ما قالته

Lebanon 24
18-10-2022 | 06:10
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علّقت النائبة بولا يعقوبيان أثناء إنتخابات مكتب مجلس النواب بالقول "نحن أمام لعبة من يخسر فيها هو الرابح، تماماً كالليخة"، وذلك بحسب ما أفادت "الجديد".
 
 
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مجلس النواب

بولا يعقوبيان

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