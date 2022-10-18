سامي الجميل: طريقة تشكيل اللجان النيابية غير مقبولة

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غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر حسابه على"تويتر" قائلاً: "طريقة الاتفاقات المسبقة في تشكيل اللجان النيابية غير مقبولة واعترضنا عليها خلال الجلسة النيابية، لأن الاتفاق بين الكتل الكبيرة يقصي نوابا يستطيعون العمل في نطاق اختصاصهم".