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لبنان

سامي الجميل: طريقة تشكيل اللجان النيابية غير مقبولة

Lebanon 24
18-10-2022 | 06:26
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غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر  حسابه على"تويتر" قائلاً: "طريقة الاتفاقات المسبقة في تشكيل اللجان النيابية غير مقبولة واعترضنا عليها خلال الجلسة النيابية، لأن الاتفاق بين الكتل الكبيرة يقصي نوابا يستطيعون العمل في نطاق اختصاصهم".
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