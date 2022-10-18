تسجيل حالات تسمم جديدة في البقاع.. والسبب الدجاج!

سجّلت حالات تسمم جديدة جراء تناول الدجاج من أحد المطاعم في قب الياس.



وعلى الفور توجهت فرق من الترصد الوبائي وفريق من وزارة الصحة إلى مستشفى البقاع لمعاينة اوضاع المصابين.

Advertisement