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لبنان

تسجيل حالات تسمم جديدة في البقاع.. والسبب الدجاج!

Lebanon 24
18-10-2022 | 06:29
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سجّلت حالات تسمم جديدة جراء تناول الدجاج من أحد المطاعم في قب الياس.

وعلى الفور توجهت فرق من الترصد الوبائي وفريق من وزارة الصحة إلى مستشفى البقاع لمعاينة اوضاع المصابين. 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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