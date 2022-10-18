شقير اجتمع بحبيب: تأكيد وقوف الهيئات الى جانب مصرف الإسكان

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استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان رئيس والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وجرى البحث خلال اللقاء في الواقع الإقتصادي والإجتماعي وتأثير ذلك في مختلف النواحي الحياتية للمواطنين لا سيما في موضوع السَكَن.ورحب شقير بحبيب "إبن القطاع الخاص اللبناني وصديق الهيئات الإقتصادية"، مؤكداً "ضرورة تضافر جهود الجميع لتمرير هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة".وبعدما عرض حبيب أمام شقير المشاريع والبرامج التي ينفذها مصرف الإسكان وتطلعاته المستقبلية، أكد شقير "وقوف الهيئات الإقتصادية الى جانبه وجانب مصرف الإسكان الذي يشكل حاجة ماسة للمواطنين، بخاصة أصحاب الدخل المحدود لتأمين مسكن لهم ولعائلاتهم، وكذلك لتمكينهم من الإستفادة من قروض الطاقة الشمسية".وفي نهاية اللقاء، تم الإتفاق على "إستمرار التواصل والتنسيق في القضايا ذات الإهتمام المشترك لما في مصلحة المواطن اللبناني".