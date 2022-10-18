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لبنان

بري: "ما حدا بيمون عليي الا الله"

Lebanon 24
18-10-2022 | 06:58
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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلة خلال الجلسة العامة "ما حدا بيمون عليي الا الله".
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