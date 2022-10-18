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لبنان

حريق منذ ليل أمس في سينيق وحالات إختناق في صفوف المواطنين (صور)

Lebanon 24
18-10-2022 | 07:06
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ناشد أهالي منطقة سينيق جنوب مدينة صيدا المعنيين لإخماد الحريق في المنطقة، بسبب الدخان المنبعث منذ ليل امس، والذي ادى لحالات اختناق عديدة في صفوف المواطنين.
 
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حريق

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