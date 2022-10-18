حريق منذ ليل أمس في سينيق وحالات إختناق في صفوف المواطنين (صور)

ناشد أهالي منطقة سينيق جنوب مدينة صيدا المعنيين لإخماد الحريق في المنطقة، بسبب الدخان المنبعث منذ ليل امس، والذي ادى لحالات اختناق عديدة في صفوف المواطنين.

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