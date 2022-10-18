بعد ترشّح نائبة من صفوفهم... ماذا قال برّي لنواب "17 تشرين"؟

أعلنت النائبة حليمة قعقور عن ترشّحها لعضوية لجنة الادارة والعدل، ما فرض انتخابات جديدة. فتوجّه رئيس مجلس النواب نبيه برّي لنواب "17 تشرين" قائلاً: "تعهدت وأتعهد أن أسحب أعضاء من كتلتي وأن اطلب من مختلف الكتل سحب أعضاء من اللجان واستبدالهم بأعضاء من نواب "17 تشرين"، وهذا قلته سابقا لميشال معوض الأمر الذي ابلغكم به".

Advertisement