السعد: ورشة إعادة تأهيل معمل رشميا الكهرومائي انطلقت

بعد متابعتنا لملف معمل #رشميا الكهرومائي منذ اليوم الأول لعملي النيابي، إنطلقت بالأمس ورشة إعادة تأهيل المعمل، ومن المتوقع البدء في إنتاج الطاقة من المولد الأول خلال 3 أشهر، ولم يكن من مبرر لتعطيل المعمل كل المرحلة السابقة pic.twitter.com/LxVVXtKRDx
— Ragy el Saad (@Ragyelsaad) October 18, 2022
بعد متابعتنا لملف معمل #رشميا الكهرومائي منذ اليوم الأول لعملي النيابي، إنطلقت بالأمس ورشة إعادة تأهيل المعمل، ومن المتوقع البدء في إنتاج الطاقة من المولد الأول خلال 3 أشهر، ولم يكن من مبرر لتعطيل المعمل كل المرحلة السابقة pic.twitter.com/LxVVXtKRDx