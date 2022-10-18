السعد: ورشة إعادة تأهيل معمل رشميا الكهرومائي انطلقت

غرد النائب راجي السعد عبر حسابه على "تويتر": "‏بعد متابعتنا لملف معمل رشميا الكهرومائي منذ اليوم الأول لعملي النيابي، إنطلقت بالأمس ورشة إعادة تأهيل المعمل، ومن المتوقع البدء في إنتاج الطاقة من المولد الأول خلال 3 أشهر، ولم يكن من مبرر لتعطيل المعمل كل المرحلة السابقة".

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