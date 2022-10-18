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لبنان

بدء تسجيل النازحين في المدارس الرسمية.. و20$ لكل تلميذ

Lebanon 24
18-10-2022 | 07:55
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بدأ النازحون السوريون في النبطية تسجيل اولادهم في المدارس الرسمية بدوامات مسائية بطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي طلبت تعليمهم بدوامات صباحية ودمجهم مع الطلاب اللبنانيين، لكن وزارة التربية والتعليم العالي رفضت ذلك، فتم تسجيلهم بدوامات مسائية.
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 وأعطت المفوضية 20 دولارا بدل إنتقال كل طالب سوري شهريا من منزله إلى مدرسته.
المصدر: الوكالة الوطنية
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