"مناقشات سرية" داخل اجتماع "القضاء الأعلى".. هل من قرار؟

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عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، اجتماعاً عند الاولى والنصف ظهرا بحضور كامل الأعضاء، وخصص للبحث في الملفات القضائية، بينها مشروع مرسوم تعيين رؤساء لغرف محاكم التمييز، ولم يتخذ أي قرار.وفيما لم يصدر أي بيان بعد الاجتماع، اكتفى رئيس مجلس القضاء بالقول "إن المناقشات سرية".