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لبنان

عن إمكانية تشكيل حكومة... هذا ما قاله باسيل

Lebanon 24
18-10-2022 | 08:22
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قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل للـ"ان بي ان" عن إمكانية تشكيل حكومة "بعد فيه أسبوعين".
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