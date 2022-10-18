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لبنان

في ظلّ إنتشار "الكوليرا"... ديدان تظهر في المياه وصورة تُظهر الخطر على المواطنين!

Lebanon 24
18-10-2022 | 08:25
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تفاجأ سكان منطقة الشرفة في أبي سمراء - طرابلس، بوجود ديدان في مياه الشفة، وناشدوا المعنيين التدخل فوراً في ظلّ إنتشار مرض "الكوليرا".
 
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مياه

ديدان

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