Advertisement

لبنان

ميقاتي اتصل برئيس الحكومة العراقية المكلف وهنأه بتولي منصبه... واستقبل سفير البرازيل

Lebanon 24
18-10-2022 | 08:34
A-
A+
Doc-P-1001559-638017042277325431.jpg
Doc-P-1001559-638017042277325431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا برئيس الحكومة العراقية المكلّف محمد شياع السوداني وهنأه بتولي منصبه، متمنيا له التوفيق بتشكيل الحكومة. كما تمنى للعراق الشقيق السلام والاستقرار.
بدوره أكد  السيد السوداني ان "الحكومة العراقية المقبلة ستعزز علاقات العراق مع اشقائه في الدول العربية، وستنمي آليات التعاون المتبادل في المزيد من البرامج والاتفاقات".
Advertisement
وكان الرئيس ميقاتي استقبل اليوم في السراي الحكومي سفير البرازيل أرمانو تيليس ريبارو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. وشكره على الجهود التي قام بها لتعزيز العلاقات اللبنانية - البرازيلية.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:23 | 2022-10-18
13:31 | 2022-10-18
13:19 | 2022-10-18
12:45 | 2022-10-18
12:39 | 2022-10-18
12:34 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website