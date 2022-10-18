ميقاتي اتصل برئيس الحكومة العراقية المكلف وهنأه بتولي منصبه... واستقبل سفير البرازيل

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا برئيس الحكومة العراقية المكلّف محمد شياع السوداني وهنأه بتولي منصبه، متمنيا له التوفيق بتشكيل الحكومة. كما تمنى للعراق الشقيق السلام والاستقرار.

بدوره أكد السيد السوداني ان "الحكومة العراقية المقبلة ستعزز علاقات العراق مع اشقائه في الدول العربية، وستنمي آليات التعاون المتبادل في المزيد من البرامج والاتفاقات".

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وكان الرئيس ميقاتي استقبل اليوم في السراي الحكومي سفير البرازيل أرمانو تيليس ريبارو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. وشكره على الجهود التي قام بها لتعزيز العلاقات اللبنانية - البرازيلية.