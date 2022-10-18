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لبنان

إصابته بليغة... جرافة سقطت على شاب في بلدة حناويه

Lebanon 24
18-10-2022 | 09:33
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سقطت جرافة على الشاب أ.ب، أثناء عمله في بلدة حناويه شرق مدينة صور، وتعرض لإصابات بليغة في قدميه.
 
وعلى الفور عملت فرق الإسعاف على نقله إلى مستشفى حيرام في صور.
 
 
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