25
o
بيروت
26
o
طرابلس
14
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إصابته بليغة... جرافة سقطت على شاب في بلدة حناويه
Lebanon 24
18-10-2022
|
09:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
سقطت جرافة على الشاب أ.ب، أثناء عمله في بلدة حناويه شرق مدينة صور، وتعرض لإصابات بليغة في قدميه.
وعلى الفور عملت فرق الإسعاف على نقله إلى مستشفى حيرام في صور.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا ما فعلته جرافة معادية قبالة وادي هونين في قضاء مرجعيون (صورة)
Lebanon 24
هذا ما فعلته جرافة معادية قبالة وادي هونين في قضاء مرجعيون (صورة)
18/10/2022 20:53:24
18/10/2022 20:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في ظلّ إنتشار "الكوليرا"... ديدان تظهر في المياه وصورة تُظهر الخطر على المواطنين!
Lebanon 24
في ظلّ إنتشار "الكوليرا"... ديدان تظهر في المياه وصورة تُظهر الخطر على المواطنين!
18/10/2022 20:53:24
18/10/2022 20:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم عالمي يحصل على لقب الأصلع الأكثر جاذبية في العالم (صور)
Lebanon 24
نجم عالمي يحصل على لقب الأصلع الأكثر جاذبية في العالم (صور)
18/10/2022 20:53:24
18/10/2022 20:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في أحد المطاعم في بيروت... "شاورما على الحيط"! (صورة)
Lebanon 24
في أحد المطاعم في بيروت... "شاورما على الحيط"! (صورة)
18/10/2022 20:53:24
18/10/2022 20:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صور
جرافة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة مُفاجئة تجري في سوق الدولار.. استعدّوا لأمرٍ مُهم خلال أيّام!
Lebanon 24
خطوة مُفاجئة تجري في سوق الدولار.. استعدّوا لأمرٍ مُهم خلال أيّام!
14:00 | 2022-10-17
17/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرّواتب الجديدة ستُقرّ.. إليكم موعد الحصول عليها
Lebanon 24
الرّواتب الجديدة ستُقرّ.. إليكم موعد الحصول عليها
16:00 | 2022-10-17
17/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار سينخفض 10 آلاف ليرة بـ 24 ساعة.. "في حالة واحدة"
Lebanon 24
الدولار سينخفض 10 آلاف ليرة بـ 24 ساعة.. "في حالة واحدة"
03:15 | 2022-10-18
18/10/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عندما هدّد سلامة المصرفيين: "بدكن تسكّروا"!
Lebanon 24
عندما هدّد سلامة المصرفيين: "بدكن تسكّروا"!
22:47 | 2022-10-17
17/10/2022 10:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف فرص العمل وارتفاع دخل اللبناني.. هذا ما ينتظرنا اقتصادياً خلال 3 سنوات
Lebanon 24
آلاف فرص العمل وارتفاع دخل اللبناني.. هذا ما ينتظرنا اقتصادياً خلال 3 سنوات
02:30 | 2022-10-18
18/10/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:23 | 2022-10-18
الجلسة التشريعية تنتهي مع إقرار قانون رفع السرية المصرفية
13:31 | 2022-10-18
كسبار عرض مع لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
13:19 | 2022-10-18
عون اطلع من "توتال" على الاستعدادات لبدء التنقيب في البلوك رقم 9
12:45 | 2022-10-18
إشكال بين مؤسستين تتنافسان على بيع المياه في حارة صيدا تطور إلى إطلاق نار
12:39 | 2022-10-18
هوكشتاين: سنساعد بصفقة تأمين الغاز والكهرباء للبنان من مصر والأردن
12:34 | 2022-10-18
أسعد صقال يُعيَّن رئيساً لمجلس "رجال الاعمال اللبناني – الكويتي"
فيديو
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
18/10/2022 20:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
18/10/2022 20:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
18/10/2022 20:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact