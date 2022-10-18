إصابته بليغة... جرافة سقطت على شاب في بلدة حناويه

سقطت جرافة على الشاب أ.ب، أثناء عمله في بلدة حناويه شرق مدينة صور، وتعرض لإصابات بليغة في قدميه.

وعلى الفور عملت فرق الإسعاف على نقله إلى مستشفى حيرام في صور.