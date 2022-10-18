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لبنان

مداهمات للجيش في تعمير حارة صيدا وعين الدلب... ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
18-10-2022 | 09:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شاباً من آل سليم إضافة إلى شخص من آل عفارة أطلقا النار في حارة صيدا.
 
ويعمل الجيش على تنفيذ مداهمات في تعمير حارة صيدا، وفي بلدة عين الدلب.
 
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