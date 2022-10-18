مداهمات للجيش في تعمير حارة صيدا وعين الدلب... ماذا يجري هناك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شاباً من آل سليم إضافة إلى شخص من آل عفارة أطلقا النار في حارة صيدا.

ويعمل الجيش على تنفيذ مداهمات في تعمير حارة صيدا، وفي بلدة عين الدلب.