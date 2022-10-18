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لبنان

إطلاق مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي

Lebanon 24
18-10-2022 | 10:07
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أطلق رئيس الهيئات الإقتصادية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير، مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي.
 
ويتألف المجلس من الأعضاء الآتية أسماؤهم: أسعد صقال، جاك صراف، هادي سوبرا، حسين البطل، فوزي تامر، حسن درغام، هادي خليل، أنطوان بارود، جو حاتم ومروان كبي.
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وتحدث شقير في بداية الإجتماع، فأكد "عمق وقوة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط لبنان بالكويت"، مشددا على "أن الكويت كانت ولا تزال في مقدمة الدول التي تساند بلدنا وشعبنا على المستويات كافة".
 
واعتبر "ان إطلاق المجلس يأتي في توقيت جيد مع الإنفتاح الخليجي على لبنان الذي نأمل أن يتوج بإعادة العلاقات الأخوية الى سابق عهدها"، مشددا على أنه "من أولى مهام هذا المجلس تنمية علاقات لبنان الإقتصادية لتكون في مستوى العلاقات الأخوية، والمساهمة في تطوير التعاون والشراكة بين القطاعين الخاص اللبناني والكويتي".
 
بعد ذلك، تم إنتخاب هيئة مكتب المجلس، التي أتت على الشكل الآتي: أسعد صقال رئيسا، جاك صراف نائبا للرئيس، هادي خليل أمينا عاما.
 
وبعد إتمام العملية الإنتخابية تحدث صقال، فشكر شقير على ثقته، مؤكدا "إن المجلس هو مكون أساسي في غرفة بيروت وجبل لبنان والهيئات الإقتصادية وسيبقى على تنسيق وتعاون دائمين معهما لما فيه مصلحة القطاع الخاص والإقتصاد الوطني".
 
وأكد صقال أن "أمام المجلس مهام كثيرة، يأتي في مقدمها ترسيخ تعاون بناء بين القطاع الخاص وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين"، معلنا "أن المجلس سيقوم بوضع برنامج عمله له حتى نهاية العام 2023".
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