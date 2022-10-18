عصابة سرقة سيارات تنشط في محافظتي جبل لبنان وبيروت في قبضة قوى الامن

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:بتاريخ ٧-10-٢٠٢٢، توافرت معلومات لدى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام أشخاص مجهولين على سرقة سيارات في المنطقة وجوارها.على الفور ومن خلال المتابعة المكثّفة، تمكّنت دورية من هذا المخفر من توقيف كل من اللبنانيين:- م. خ. ك. (مواليد عام ١٩٨٥)- ن. م. (مواليد عام ١٩٨٩)- م. ع. ك. (مواليد عام ١٩٩٢)- ا. م. (مواليد عام ٢٠٠١)وضبطت/٣/ سيارات من نوع: "تويوتا"، "كيا ريو" و"مرسيدس"، كانوا يعملون على سرقتها.باستماعهم، اعترفوا بما نسب إليهم وبقيامهم سابقاً بسرقة /3/ مركبات آلية من نوع: "غولف"، "رينو رابيد" و"فان" من محلة الاشرفية، وبنقلها الى محافظة الشمال، بالاشتراك مع شخص آخر -العمل مستمرّ لتوقيفه-.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.