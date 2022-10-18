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لبنان

عصابة سرقة سيارات تنشط في محافظتي جبل لبنان وبيروت في قبضة قوى الامن

Lebanon 24
18-10-2022 | 10:15
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

بتاريخ ٧-10-٢٠٢٢، توافرت معلومات لدى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام أشخاص مجهولين على سرقة سيارات في المنطقة وجوارها.
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على الفور ومن خلال المتابعة المكثّفة، تمكّنت دورية من هذا المخفر من توقيف كل من اللبنانيين:

- م. خ. ك. (مواليد عام ١٩٨٥)

- ن. م. (مواليد عام ١٩٨٩)

- م. ع. ك. (مواليد عام ١٩٩٢)

- ا. م. (مواليد عام ٢٠٠١)

وضبطت/٣/ سيارات من نوع: "تويوتا"، "كيا ريو" و"مرسيدس"، كانوا يعملون على سرقتها.

باستماعهم، اعترفوا بما نسب إليهم وبقيامهم سابقاً بسرقة /3/ مركبات آلية من نوع: "غولف"، "رينو رابيد" و"فان" من محلة الاشرفية، وبنقلها الى محافظة الشمال، بالاشتراك مع شخص آخر -العمل مستمرّ لتوقيفه-.

 التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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