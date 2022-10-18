الجلسة التشريعية تنتهي مع إقرار قانون رفع السرية المصرفية

انتهت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وقد اقر قانون رفع السرية المصرفية بعد مناقشته بشكل موسع وادخال تعديلات عليه.



واقر المرسوم رقم 10016 لإعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد و التسليف) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمادة 103من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( قانون ضريبة الدخل )

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وكانت الجلسة النيابيّة المسائية انطلقت، بانتخاب النائب فريد البستاني، رئيساً للجنة الإقتصاد، بعد نيله 6 أصوات مقابل 5 للنائب ميشال ضاهر.

وبعد الانتهاء من لجنة الاقتصاد، أقرّ المجلس النيابي مشاريع القوانين التالية:

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون الدفاع الوطني)

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرةمن القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح (فقط مواد المشروع)