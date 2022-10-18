المكاوي عرض مع سفير باكستان توفير الفرص لدعم صمود اللبنانيين

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استقبل محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي في مكتبه بسرايا بعبدا، سفير باكستان في لبنان سلمان اطهر، وتم البحث في العملية التنموية في لبنان لدعم صمود اللبنانيين أمام الضغوط الاجتماعية الاقتصادية التي تواجههم.وشرح المكاوي للسفير الباكستاني سلم الأولويات الذي تعتمده المحافظة إن على "الصعيد التنموي أم لجهة الاستجابة لدعم الأسر الأكثر تأثرا بالأزمات الحادة التي أثرت سلبا على حجم الاقتصاد الوطني"، آملا ب"قيام تعاون وثيق مع سفارة باكستان ينعكس ايجابا على اللبنانيين ويؤكد عمق الصداقة بين الشعبين اللبناني والباكستاني".