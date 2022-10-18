Advertisement

لبنان

"أنا ما بمشي بأمر حدا"... بري: صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره

Lebanon 24
18-10-2022 | 11:34
A-
A+
Doc-P-1001620-638017153420303469.jpg
Doc-P-1001620-638017153420303469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في رد على مداخلة عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي التي تمحورت حول صندوق النقد الدولي و"مندوبيه الذين عمرهم  دون عمر الازمة اللبنانية"،  قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "اولاً هذا الكلام خطير في المجلس النيابي، انا ما "بمشي بأمر حدا انا بشوف مصلحة  بلدي اولاً، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره". 
Advertisement
 
واضاف: ""وحتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية وانا لا ادافع عن لجنة المال ولا عن رئيسها وهي عملت وصرفت جهداً ووقتاً وعقدت اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الإصلاحات التي تناسب لبنان". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:47 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:01 | 2022-10-18
17:54 | 2022-10-18
14:54 | 2022-10-18
14:52 | 2022-10-18
14:15 | 2022-10-18
14:08 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website