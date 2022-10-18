"أنا ما بمشي بأمر حدا"... بري: صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره

في رد على مداخلة عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي التي تمحورت حول صندوق النقد الدولي و"مندوبيه الذين عمرهم دون عمر الازمة اللبنانية"، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "اولاً هذا الكلام خطير في المجلس النيابي، انا ما "بمشي بأمر حدا انا بشوف مصلحة بلدي اولاً، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره".

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واضاف: ""وحتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية وانا لا ادافع عن لجنة المال ولا عن رئيسها وهي عملت وصرفت جهداً ووقتاً وعقدت اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الإصلاحات التي تناسب لبنان".