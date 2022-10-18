Advertisement

لبنان

قطاع المرأة في تيار العزم والأكاديميّة المعرفيّة نظما "لقاءً حوارايًّا"مع الباحث والمحلل السياسيّ الدكتور إيليا إيليا

Lebanon 24
18-10-2022 | 11:38
A-
A+
Doc-P-1001622-638017161349086873.jpg
Doc-P-1001622-638017161349086873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظم قطاع المرأة في تيار العزم و دار العلم والعلماء (الأكاديميّة المعرفيّة) لقاء حواريًّا تفاعليًّا مع الباحث والمحلل السياسي الدكتور ايليا ايليا تحت عنوان "قراءة سياسية ودستورية في الاستحقاقات القادمة" وذلك في  قاعة المحاضرات في مركز العزم الثقافيّ بيت الفن في الميناء بطرابلس.
Advertisement

بداية رحبت مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض بالحاضرين وقدمت الضيف، كما عرضت مبيض لأهم الملفات الساخنة التي تهمّ لبنان بشكل خاص والمنطقة والعالم بشكلّ عام. 

ثم بدأ الدكتور ايليا ايليا كلامه معتبرا أنّ "الدستور في لبنان هو المرجعيّة الصالحة للفصل في الأمور الأساسيّة والعامة، ولكن السياسة في لبنان شوهت هذا  الدستور في بعض جوانبه، ودخلت في الزواريب الضيّقة مستغلة التعدديّة والطائفيّة بدل أن يكون ذلك مصدر غنى لهذا البلد الذي تحولت إلى نقمة بسبب التبعيّة للخارج و المصالح الضيقة".

واعتبر أنّ "الدستور يجب أن لا يكون وجهة نظر لانّه ميثاق وطنيّ، ويجب معالجة بعض الثغرات فيه عبر عملية إصلاح بعيدًا عن المصالح الضيقة التي تأخذ بعدًا طائفيًّا".
 
ولفت إلى "أنّنا بأزمة كبيرة تحتاج إلى رجالات دولة تعمل على انتظام الدولة، والحفاظ على الدستور، والالتزام بالقوانين، فلبنان رغم مساوئه هو بلد نموذجيّ ويتميز بأمور كثيرة".

و شدّد على "أنّنا مقبلون على مرحلة جديدة بعد ترسيم الحدود"، مناشدًا رئيس الجمهورية "تسهيل ولادة الحكومة لأنّ المنطقة من حولنا في وضع خطير جدا". 

وختم مشددا على "أنّنا نحتاج إلى عمليّة إصلاح شاملة تبدأ بالمؤسسات العامة والخاصة وبالكهرباء والماء والبنى التحتيّة وصولا إلى استخراج النفط الموعود".
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:47 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:01 | 2022-10-18
17:54 | 2022-10-18
14:54 | 2022-10-18
14:52 | 2022-10-18
14:15 | 2022-10-18
14:08 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website