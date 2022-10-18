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نظم قطاع المرأة في تيار العزم و دار العلم والعلماء (الأكاديميّة المعرفيّة) لقاء حواريًّا تفاعليًّا مع الباحث والمحلل السياسي الدكتور ايليا ايليا تحت عنوان "قراءة سياسية ودستورية في الاستحقاقات القادمة" وذلك في قاعة المحاضرات في مركز العزم الثقافيّ بيت الفن في الميناء بطرابلس.بداية رحبت مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض بالحاضرين وقدمت الضيف، كما عرضت مبيض لأهم الملفات الساخنة التي تهمّ لبنان بشكل خاص والمنطقة والعالم بشكلّ عام.ثم بدأ الدكتور ايليا ايليا كلامه معتبرا أنّ "الدستور في لبنان هو المرجعيّة الصالحة للفصل في الأمور الأساسيّة والعامة، ولكن السياسة في لبنان شوهت هذا الدستور في بعض جوانبه، ودخلت في الزواريب الضيّقة مستغلة التعدديّة والطائفيّة بدل أن يكون ذلك مصدر غنى لهذا البلد الذي تحولت إلى نقمة بسبب التبعيّة للخارج و المصالح الضيقة".واعتبر أنّ "الدستور يجب أن لا يكون وجهة نظر لانّه ميثاق وطنيّ، ويجب معالجة بعض الثغرات فيه عبر عملية إصلاح بعيدًا عن المصالح الضيقة التي تأخذ بعدًا طائفيًّا".ولفت إلى "أنّنا بأزمة كبيرة تحتاج إلى رجالات دولة تعمل على انتظام الدولة، والحفاظ على الدستور، والالتزام بالقوانين، فلبنان رغم مساوئه هو بلد نموذجيّ ويتميز بأمور كثيرة".و شدّد على "أنّنا مقبلون على مرحلة جديدة بعد ترسيم الحدود"، مناشدًا رئيس الجمهورية "تسهيل ولادة الحكومة لأنّ المنطقة من حولنا في وضع خطير جدا".وختم مشددا على "أنّنا نحتاج إلى عمليّة إصلاح شاملة تبدأ بالمؤسسات العامة والخاصة وبالكهرباء والماء والبنى التحتيّة وصولا إلى استخراج النفط الموعود".