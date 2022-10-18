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لبنان

القعقور: ترشحت للجنة الإدارة والعدل بوجه "كلن" بتسوياتهم وتبادلهم للأصوات

Lebanon 24
18-10-2022 | 12:02
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أشارت النائبة حليمة القعقور في بيان، الى انها "اختارت الذهاب إلى انتخابات في لجنة الإدارة والعدل"، لافتة إلى أنها "لجنة تتقاسمها أحزاب النظام كافة"، وقالت: "ترشحي هو بوجه "كلن" بتسوياتهم وتبادلهم للأصوات، وبالفعل تكتل "كلن" في تبادل الأصوات".
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وتابعت: "حصد مرشحوهم ما يعادل 100 صوت، وحصلت على 18، وتظهرت مجددا صورة النظام الموحد على التحاصص رغم تناقض شعاراته".
 
وختمت: "المواجهة مع المنظومة مستمرة، منظومة واحدة بوجوه وشعارات مختلفة".
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