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لبنان
القعقور: ترشحت للجنة الإدارة والعدل بوجه "كلن" بتسوياتهم وتبادلهم للأصوات
Lebanon 24
18-10-2022
|
12:02
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أشارت النائبة حليمة القعقور في بيان، الى انها "اختارت الذهاب إلى انتخابات في لجنة الإدارة والعدل"، لافتة إلى أنها "لجنة تتقاسمها أحزاب النظام كافة"، وقالت: "ترشحي هو بوجه "كلن" بتسوياتهم وتبادلهم للأصوات، وبالفعل تكتل "كلن" في تبادل الأصوات".
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وتابعت: "حصد مرشحوهم ما يعادل 100 صوت، وحصلت على 18، وتظهرت مجددا صورة النظام الموحد على التحاصص رغم تناقض شعاراته".
وختمت: "المواجهة مع المنظومة مستمرة، منظومة واحدة بوجوه وشعارات مختلفة".
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