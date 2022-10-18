أشار الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين إلى أن "اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل يدعم الأمن ويمكن لبنان من الاستثمار في اقتصاده"، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة".

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وأكد هوكشتاين أنه "يجب ضمان وصول الغاز لمحطات الطاقة المملوكة لحكومة لبنان وذهاب الأموال إلى خزينة الدولة".

وقال هوكشتاين: "سنساعد بصفقة تأمين الغاز والكهرباء للبنان من مصر والأردن وتلافي العقوبات"، مضيفًا: " كل من إسرائيل ولبنان حصلا على 95% من مطالبهما".

وأضاف: "الدخول في صراع مع لبنان في المستقبل لا يخدم المصالح التجارية لإسرائيل".