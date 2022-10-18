إشكال بين مؤسستين تتنافسان على بيع المياه في حارة صيدا تطور إلى إطلاق نار

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حصل اليوم، اشكال بين سائقين وعمال تابعين لمؤسستين لنقل المياه بالصهاريج والخزانات في منطقة حارة صيدا، على خلفية اتهام صاحب احداهما من آل سليم الى صاحب الأخرى من آل عفارة، بأخذ زبائنه منه ومنافسته على بعض المناطق والأحياء في المدينة وضواحيها.وما لبث الأمر أن تطور بعد ظهر اليوم، الى اقدام شخص من آل سليم على اعتراض آخر من آل عفارة كان يقوم بتعبئة المياه من تعمير حارة صيدا تمهيدا لنقلها وبيعها، ومن ثم الى اطلاق الأول النار من سلاح حربي في الهواء قبل ان يتوارى عن الأنظار .ونفذت قوة من الجيش دوريات في المنطقة اعقبتها عملية مداهمة لعدد من الأماكن بحثاً عن مطلق النار.