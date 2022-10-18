عون اطلع من "توتال" على الاستعدادات لبدء التنقيب في البلوك رقم 9

إطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وفد شركة توتال على الإستعدادات التي تجريها الشركة في لبنان تمهيدًا لبدء التنقيب في "البلوك رقم 9" بعد إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية اللازمة.



وأشار الوفد إلى أن منصة الحفر ستستقدم إبتداء من العام 2023 لبدء الإستكشاف والتنقيب، وفق النصوص الواردة في الإتفاق مع هيئة قطاع البترول في لبنان، والتي تتلقى تباعًا المعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب.

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