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لبنان

في صور... ربط سيارته منعًا لسرقتها!

Lebanon 24
18-10-2022 | 14:15
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قام أحد الأشخاص في صور بربط سيارته بعمود كهرباء بالقرب من مستشفى جبل عامل منعًا لسرقتها من قبل اللصوص الذين يعملون على سرقة السيارات.
 
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