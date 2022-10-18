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لبنان

في شكا... أوقفه الجيش داخل شقته وهذا ما عثر عليه

Lebanon 24
18-10-2022 | 14:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت في منطقة شكا شمال لبنان المدعو " ج.م " داخل شقته وعثرت بداخلها على كمية من الحبوب المخدرة وحشيشية الكيف. 
وقد تم تحويل الموقوف مع المضبوطات الى القضاء المختص.
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