في شكا... أوقفه الجيش داخل شقته وهذا ما عثر عليه

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت في منطقة شكا شمال لبنان المدعو " ج.م " داخل شقته وعثرت بداخلها على كمية من الحبوب المخدرة وحشيشية الكيف.

وقد تم تحويل الموقوف مع المضبوطات الى القضاء المختص.

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