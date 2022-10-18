هل يدفع أصحاب الشركات بإيصال صفيحة البنزين الى المليون ليرة؟

يدفع أصحاب الشركات ومؤسسات الاستيراد بإيصال صفيحة البنزين الى المليون ليرة، قبل إنزال هذه الفئة إلى التعامل، في سباق هستيري لجني الأرباح، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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