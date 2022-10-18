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لبنان

هل يدفع أصحاب الشركات بإيصال صفيحة البنزين الى المليون ليرة؟

Lebanon 24
18-10-2022 | 17:54
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يدفع أصحاب الشركات ومؤسسات الاستيراد بإيصال صفيحة البنزين الى المليون ليرة، قبل إنزال هذه الفئة إلى التعامل، في سباق هستيري لجني الأرباح، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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