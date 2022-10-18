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لبنان

"نكبة" تكتل نواب التغيير: لا تمثيل في اللجان وخروج الدويهي

Lebanon 24
18-10-2022 | 21:59
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سجلت امس "نكبة" لتكتل نواب التغيير، المتعدد المشارب والانتماءات والأهواء، لم تتمثل فقط بخسارة عضوية لجنة المال، والعجز عن التمثل في مكتب المجلس النيابي او اللجان التي ترشح لرئاستها، او عضويتها نواب تغييريون، بل بتصدُّع التكتل المؤلف من 13 نائباً بخروج النائب عن زغرتا ميشال الدويهي منه، وإعلانه عبر بيان "تويتري" انا خارج تكتل التغيير الـ13 بصيغته الحالية نهائياً.
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وعلقت مصادر نيابية على مشهد امس النيابي قائلة لـ"الديار": "مرة جديدة فشلت قوى المعارضة في تحقيق اي خرق يذكر في جبهة السلطة، وذلك بعد فشلها المتكرر في كل الاستحقاقات التي تلت الانتخابات. وها هي بعد ان كانت تنتقد «التيار الوطني الحر" بقوله "ما خلونا" تقوم بالمثل". واضافت المصادر في حديث لـ "الديار": "هذه المكونات لا تجيد ادارة معاركها وكل فريق فيها يسعى ليكون هو «الراس « والمقرر، لذلك فان تضعضعها من الداخل ينعكس فشلا في المعارك. وهذا ما سينسحب على الاستحقاق الرئاسي".
اضافت ان «انقسام التكتل اقله الى قسمين قد يحصل خلال ساعات او في افضل الاحوال خلال ايام، باعتبار ان خروج دويهي سيشجع آخرين على حسم خياراتهم، ولكن ما يحصل راهنا هو محاولة خلق تكتلين من التكتل الواحد كيلا تنفرط حبات عنقود التغيير كليا ولا يعود لها اي دور مؤثر". ورجحت مصادر مطلعة ان "يكون لهذا التضعضع انعكاس واضح في جلسة انتخاب الرئيس يوم غد، اذ بعدما صبت اصوات التكتل في اول جلسة بلوكًا واحدا لسليم اده، توزعت هذه الاصوات سواء على مرشحين اثنين او ان يتجلى الانقسام باعتماد تعابير ومصطلحات شتى".
 
وكتبت رلى ابراهبم في"الاخبار": في تكرار للمشهد نفسه قبيل 4 أشهر، سلك انتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي ورؤساء وأعضاء اللجان المسار السابق نفسه. ومرة جديدة، رفض نواب "التغيير" السير بالتزكية، فخرجوا من "المولد بلا حمّص". بعد ثلاث سنوات على 17 تشرين، "أكل" أبناء "الثورة" بعضهم بعضاً، وبدا أن طريق "فرفطتهم" باتت سالكة، مع إعلان النائب ميشال دويهي انسحابه من تكتل الـ 13 "بصيغته الحالية نهائياً (...) احتراماً للبنانيين ولمن انتخبنا".
تصرف النواب الـ13 كمستقلين لا كأعضاء كتلة واحدة فغرّد كل منهم في سرب.
 
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